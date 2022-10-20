Uluslararası güneş enerjisi uzmanları Kalyon PV’nin ev sahipliğinde ilk kez Türkiye’de

BifiPV Ankara 2022'nin bugün gerçekleşen açılışında konuşan Kalyon PV CEO'su Ersan Tüfekçi, "Kalyon PV güneş enerjisi teknolojileri üretme konusunda dünyada öncü markalardan biri olma vizyonuyla çalışmakta, sektörün büyümesi için araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunmakta ve desteklemektedir. Bu vizyon çerçevesinde, ulusal ve uluslararası sektör oyuncularını ve bilim insanlarını bir araya getirmekten ve sektörümüzde öncü rol olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu çalıştayla son dönemde dünyada önemini çok daha yoğun şekilde hissettiğimiz enerji krizinde, "Nasıl daha verimli enerji üretilir?" ve "Güneş enerjisinde verimi daha da arttıran yenilikler nelerdir?" gibi konuları işliyoruz. Bu çalıştaydan elde edilecek bilgilerin sektörümüzün gelişiminde yepyeni bir kaldıraç etkisi yaratacağını düşünüyoruz" dedi.

"NASIL DAHA VERİMLİ ENERJİ ÜRETİLİR?"

Güneş enerjisi sektörünün en saygın uluslararası bilimsel çalıştaylarından BifiPV'nin 9'uncusu Kalyon PV ev sahipliğinde, bugün Ankara'da başladı. 20-22 Ekim tarihleri arasında, 3 gün sürecek BifiPV Ankara 2022'de, dünyanın çeşitli ülkelerinden ve Türkiye'den alanında uzman 120'ye yakın bilim insanı ve sektör temsilcisi bir araya gelerek, güneş panelleri üretim teknolojisindeki son gelişmeleri masaya yatıracak. Artan enerji ihtiyacı ortamında "Nasıl daha verimli enerji üretilir?" konusunun da tartışılacağı BifiPV Ankara 2022'de, bilim insanları ve üreticiler arasında fikir alışverişinde bulunulacak.

2012'den bu yana Konstanz, Chambery, Miyazaki, Denver ve Amsterdam gibi pek çok şehirde organize edilen, Kalyon PV'nin katkılarıyla ilk kez Türkiye'de düzenlenen BifiPV çalıştayı, güneş enerjisi sektörünün gelişimi için mihenk taşı olarak değerlendiriliyor. Hibrit formatında düzenlenen BifiPV Ankara 2022, dünyanın pek çok ülkesinden bilim insanı ve sektör temsilcisini online olarak da ağırlarken, çalıştay paylaşımları sektörün rotasını belirlemesi açısından dikkatle takip ediliyor.

"KALYON PV'NİN ÖNCÜ ROLÜNÜ DÜNYA ÇAPINDA ORTAYA KOYMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çalıştayın açılışında konuşan Türkiye'nin tek, dünyanın ise sayılı entegre güneş paneli üreticilerinden olan Kalyon PV CEO'su Ersan Tüfekçi, geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın en büyük araştırma merkezlerinden biri olan Fraunhofer Institute of Solar Energies (ISE) ile güneş enerjileri teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla iş birliğine imza attıklarını hatırlatarak, sektörün gelişimi için çalışmalarının devam edeceğini vurguladı. Dünyada gelişmekte olan solar sektörünün öncülerinden olmaktan dolayı gurur duyduklarını da belirten Tüfekçi şunları kaydetti, "Türkiye olarak güneş paneli üretiminde dünyada üçüncü sıraya yükseldiğimiz ve aynı zamanda güneş enerjisinde en çok kurulu güç inşasını tamamladığımız bu yılda, böyle büyük ve seçkin bir organizasyona ev sahipliği yapmak bizlere ülkemiz adına gurur ve mutluluk vermektedir. Bu üç günlük çalıştayda, güneş teknolojileri alanında geleceğe ışık tutan yeniliklerin alanında uzman isimlerle tartışılacağı bir atmosfer oluşacaktır. Güneş paneli üretiminin tüm süreçlerine hâkim olan tek entegre tesisin çalışanları olarak bu çalıştaya bilgi ve tecrübelerimizle önemli kazanımlar sunacağız. Çalıştaydan elde edilecek bilgiler Türkiye'de ve dünyada güneş enerjisi sektörüne çok değerli katkılar sağlayacak ve Kalyon PV Ar-Ge çalışmalarının temelini oluşturacaktır. Uluslararası bağlamda bu ve bunun gibi yenilikçi ortamları ve atmosferleri oluşturmaya, Kalyon PV'nin öncü rolünü dünya çapında ortaya koymaya devam edeceğiz" dedi.