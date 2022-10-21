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Haberler Ekonomi Gıdada tağşiş cezası caydırıcı hale geldi

Gıdada tağşiş cezası caydırıcı hale geldi

21.10.2022

Gıdada tağşiş cezası caydırıcı hale geldi

AYDIN Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2022/2023 Sezonu Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Toplantısı'nda sorunlar ve beklentiler değerlendirildi. Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, gıdada taklit ve tağşişin önemli bir sorun olmaktan çıktığını belirterek, "Taklit ve tağşiş içeren ürünleri sadece üreten değil, satan firmaların da sorumlu tutulması gerektiğini Bakanlığımıza iletmiştik. Tebliğ ile cezalar caydırıcı hale getirildi ve satanlar da sorumluluk kapsamına alındı" dedi.

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