Güneş paneli üretiminde Türkiye ilk 3’e girecek

Kalyon PV Üst Yöneticisi (CEO) Ersan Tüfekçi, Türkiye'nin güneş enerjisi panel üretim kapasitesini 2023'e kadar 20 bin megavata çıkarmayı planladığını, bunun gerçekleşmesi durumunda dünyadaki en büyük üç panel üreticisinden biri olacağını söyledi. Tüfekçi, Başkent Organize Sanayi Bölgesinde yapılan "BifiPV" çalıştayının açılışında, Türkiye'nin elektrik üretiminde yenilenebilir enerji payının yıllar içinde arttığını vurgularken şunları söyledi: "Bu gelişmeler yanında Kalyon PV özelinde ise şirket 475 milyon dolar yatırımla yerli üretim gerçekleştiriyor. Kovid-19 salgınına rağmen üretimimize devam ettik. İngot, wafer, hücre ve güneş paneli modüllerinin tek çatı altında üretim yaptığı benzersiz bir tesis olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu güne kadar 3 milyon 250 bin adet modül üretimi gerçekleştirdik. Yıllık 1200 megavat üretim kapasitesi ile güneş paneli modülünü yüzde 80'e varan yerlilikle üretmeye devam ediyoruz. Üretimimizi yıllık 2000 megavata çıkartmak için hazırlıklarımızı tamamladık." Türkiye'de ilk kez yapılan etkinliğin son gününde Konya'da bulunan Karapınar Güneş Santrali'ne ziyaret gerçekleştirilecek.

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