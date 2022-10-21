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Haberler Ekonomi Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi alacak

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi alacak

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Öğretim Üyesi alacağı öğrenildi.

21.10.2022, 10:10

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacaktır." dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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