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Haberler Ekonomi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi'nin 27 Öğretim Üyesi alacağı öğrenildi.

22.10.2022, 10:05

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu'nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. " dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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