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Haberler Ekonomi Manisa’da pamuk üretimi yine gözde

Manisa’da pamuk üretimi yine gözde

22.10.2022

Manisa’da pamuk üretimi yine gözde
Beyaz altın pamuk, yıllar sonra Manisa ovalarına yeniden dönerken, il genelinde pamuk üretimi 63 bin tondan 95 bin tona yükseldi. Saruhanlı'nın Halitpaşa mahallesinde pamuk hasadına katılan Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, "Bu topraklar en kaliteli pamuk lifinin elde edildiği, en iyi elyafın çıktığı bölgedir. Bu sene pamuk ekilen alanlarda yüzde 50 artış yaşandı. Bunun daha da artacağını öngörüyoruz. Artık makineli hasat var. İhracatta da 4 kat artış oldu" dedi. Üreticiler pamuktan bu yıl da iyi kazanç beklediklerini söyledi.

■ CÜNEYT HASÇELİK
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