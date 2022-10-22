Şehit ve gazi çocuklarına eğitim desteği artırıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından şehit, harp ve vazife malulü çocukları ile harp ve vazife malullerine ödenecek olan 2022-2023 eğitim öğretim dönemine ait eğitim ve öğretim yardımı miktarları belirlendi. Buna göre, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde öğrenim gören öğrencilere kişi başına yıllık; ilköğretim (1-8. Sınıflar) için 5 bin 4 lira, lise için 7 bin 506 lira, yüksek öğrenim için 10 bin 8 lira ödeme yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Öğrencilik durumları tespit edilenlere müracaat şartına gerek kalmaksızın ödeme yapılacaktır. Bu kapsamda 19.451 öğrenciye toplam 136 milyon TL eğitim ve öğretim yardımı ödendi. Öğrenim seviyeleri tespit edilemeyenlere ise müracaat etmeleri halinde ödeme yapılacaktır" denildi. 4/a ve 4/b statüsünden aylık alan hak sahiplerinin ödemeleri banka hesaplarına, 4/a ve 4/b statüsünden aylık almayan hak sahipleri ile 4/c statüsünden aylığını bankalar ve PTT şubelerinden alanlar için aynı banka şubesine yatırılacak. Diğer gruptakiler ise Ziraat Bankası şubelerine gönderilecek.



■ HAZAL ATEŞ

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