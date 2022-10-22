Yeni asgari ücret için 8 bin 67 lira beklentisi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanarak milyonların gelirini belirleyecek 2023 yılı asgari ücreti için kararı verecek. 2022 yıl sonu yaklaşırken 'Asgari ücret ne kadar olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammı, emekli ve memur maaşları zammı ile enflasyonun vatandaşın alım gücü üzerinde yarattığı tahribatın giderilmesi için talimatı verirken, Ocak ayında gelirlerde enflasyon rakamlarının üzerinde ciddi artışların olması bekleniyor.



3 AYLIK YÜZDE 7,05

Asgari ücretin belirlenmesi için 30+50 formülü gündeme geldi. Başkan Erdoğan, asgari ücret konusunda bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın sürdüğünü ifade etti. Erdoğan, "Daha ileri adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getireceğiz. Yüksek enflasyon nedeniyle sabait gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kayıbı telafi etmekte kararlıyız" dedi. Enflasyon verisine göre şu an SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 7,05, memur ve memur emeklileri için yüzde 8,05 zam oranı belirdi. Merkez Bankası Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2022 enflasyon rakamlarının yüzde 67,78 olması bekleniyor. Son 5 yılda asgari ücretin her zaman enflasyonun üzerinde gerçekleştiği görüldü. Bunun ortalaması da yüzde 32,31 oldu. Yani son 5 yılda asgari ücret ortalama olarak 32,31 enflasyonun üzerinde oldu. Bu ortalama ve Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre 2023 asgari ücret tahminine göre asgari ücret Ocak zammı yüzde 46,68 oldu. Bu durumda net asgari ücretin 8.067,74 TL olarak açıklanması bekleniyor.



ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLACAK

Asgari ücret Ocak 2022 döneminde yüzde 50,5 oranında artışla brüt 5.004 TL'ye net ise 4.253,40 TL'ye yükseldi. Bu dönem asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırılarak işçinin yanında işveren de sevindi. Temmuz döneminde ise yaklaşık yüzde 30 artışla brüt 6.471 TL net olarak ise 5.500,35 TL oldu. Asgari ücret zammı kesinlikle enflasyon oranının altında olmayacak. Bu nedenle beklenen enflasyon rakamları ile hesaplanan asgari ücret bir alt limit olarak hesaplara yansıyacak.