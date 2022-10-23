ATSO’da Karaoğlan dönemi resmen başladı

AKHİSAR'IN en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) yeni başkanı Sami Karaoğlan oldu. 26 meclis üyesinin olduğu ATSO'da 18 üye oy kullandı. Bağımsız olarak seçime giden listelerin belirlediği Sami Karaoğlan'ın yönetim kurulu listesi, önümüzdeki dört yıl odayı yönetecek. Başkan Karaoğlan yaptığı açıklamada, "Bu hizmet yarışına katılan tüm arkadaşları kutluyorum. Arkadaşlarımla birlikte iş insanlarımızın ve Akhisar halkının menfaatine olacak projeler oluşturmayı, yarım kalmış projeleri bitirmeyi, üyelerimizin sıkıntılarına çözüm yolları bulmayı kendimize görev addediyoruz" dedi. Başkan Sami Karaoğlu'nun yönetim kurulunda Mehmet Sıdan, Günay Özen, Tufan Kayış, Erol Şirin, Niyazi Edremit, İsmail Kantarcıoğlu bulunuyor.

KENAN MOLLA