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Haberler Ekonomi Üretici yüksek fiyat beklentisinde

Üretici yüksek fiyat beklentisinde

23.10.2022

Üretici yüksek fiyat beklentisinde
REKOLTE ve verimdeki artışla birlikte umudunu zeytine bağlayan üreticiler 12 lira bandında olan sofralık zeytin fiyatlarının 18-20 liraya çıkmasını istiyor. Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, "Geçen seneye göre yüzde 100'leri aşan bir rekoltemiz var. Şu anda zeytin rekoltemiz 350 bin ton civarında. Ama fiyatlar şu anda istediğimiz seviyede değil. Domat zeytin ortalama 12 liraya satılıyor. Bu rakamın 18-20 liraya çıkmasını istiyoruz. Çünkü girdi maliyetleri nedeniyle zorlanıyoruz. Zeytinyağında ise geçen yıl toptan 55 lira civarında satıldı. Bizim bu yıl zeytinyağı fiyatlarındaki beklentimiz 75-80 liradır" dedi.
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