“Yatırımınızı doğru zamanda doğru yere yapmalısınız”

İzmir'de yükselen Buinvestment Yatırım Şirketi, projelerine ara vermeden devam ediyor. Şirket olarak zamanın ötesinde projeler geliştirdiklerini belirten Buinvestment Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Uçan, Urla ağaçlı yolda yeni yerine taşınan şirketi ile yüzünü geleceğe dönen danışanlarına, iş ortaklarına ve yatırımcılara arazi, arsa projelerinin doğru zamanda, doğru yerde yapılmasının önemini anlattı.

GELECEĞE YÖN VERİYOR

İzmir'de 8 yıl önce kurulan ve hızla büyüyen Buinvestment yatırım şirketi yenilikçi projelere imza atmaya devam ediyor. Çalışmaları ile geleceğe yön verdiğine dikkat çeken Burhan Uçan, "Alanımızda fark yaratıyoruz. İzmir'in Narlıdere, Güzelbahçe, İnciraltı, Urla, Karaburun gibi birçok bölgesinde proje geliştirmekteyiz. Ada, koy, arsa ve arazi için en uygun projeleri oluşturuyoruz. Başta Çeşme ve Urla olmak üzere İzmir çevresi, büyük yatırım firmalarının ilgisini toplamış vaziyette. Özellikle İstanbul'dan İzmir'e göç yaşanmakta. Bu, İzmir ekonomisi ve firmaları için bir şans. İzmir, Türkiye'nin yükselen değeri durumunda. Şehircilik anlamında bu ilgiyi doğru göğüslemek, emlak ve gayrimenkul yatırımları İzmir'e gelirken, başta trafik olmak üzere şehrin altyapısını da buna göre dizayn etmek çok önemli" dedi.

TEKNOPARK, URLA'NIN ŞANSI

Türkiye'de 2021'in ilk 9 ayında 2 milyon 118 bin gayrimenkul satıldığını belirten Burhan Uçan, "İzmir'de ise 98 bin 330 işlemin yapıldığı İzmir, konut satışında ülkemizde üçüncü oldu. İzmir sadece Türkiye'nin değil dünyanın da gözdesi haline geldi. Dünyanın çeşitli ülkelerinden de geliş var. Bu nedenle özellikle Urla artık dünyaya açılmış durumda. Biz de Türkiye ve İzmir'in en uzun sahil şeridine sahip bölgesi olan Urla'nın değerini en üst seviyeye çıkarmak için çaba göstereceğiz" diye konuştu. BUinvestment Yatırım Yöneticisi Serhat Yasin Uçan "8 yıldır faaliyette bulunan şirketimizin merkezini Urla ağaçlı yola taşıdıklarını belirterek, Urla'nın değerini en üst seviyeye çıkarmak için çaba göstereceğiz" dedi. Serhat Yasin Uçan, Türkiye'den ve dünyanın pek çok yerinden Urla'ya talebin arttığını belirterek "Teknopark sayesinde 2022 yılında Urla'ya ciddi bir çalışan girişi olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ege Turizm Projesi yılbaşından sonra yüksek ihtimalle faaliyete geçecek. Bu projeleri takip ediyoruz. Bu nedenle biz Urla'yı tercih ettik. Ayrıca Urla'nın havası literatürlere geçmiş durumda. İşimiz Urla, gücümüz Urla diyoruz artık" ifadelerini kullandı.

AMAÇ MEVCUT POTANSIYELI KESFETMEK

"BUİNVESTMENT olarak, Türkiye'nin ve Ege'nin en önemli liman kentlerinden biri olan İzmir'in öneminin her geçen gün artacağını ön görerek yatırımlarınızı planlamanıza yardımcı olmaktayız" diyen Serhat Yasin Uçan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yönetim Kurulu Başkanımız Burhan Uçan'ın fikir ve bilgi birikimleri ile hedefimiz, yerli ve yabancı bütün yatırımcıları doğru yönlendirirken, çevreci ve insani düşünceler doğrultusunda projeler üretmektir. Yerli ve yabancı bütün yatırımcılarla yılların tecrübe ve birikimini paylaşmak, potansiyeli keşfetmek, farklı olanı yapmak ve kazandırarak kazanmak düşünceleriyle çıktığımız bu yolda; çevreci ve insani düşünceler doğrultusunda projeler üretmek amacımızdır."

TOLGA TEKİN