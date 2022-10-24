Kredi esnafa can suyu olacak

Türkiye'de esnaf sanatkarların en büyük finans kuruluşu Kredi Kefalet Kooperatifleri'nin en genç başkanı olan, İzmir Küçük Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Gökhan Kırdı (38), "Hafta başı Sohbetleri'nin konuğu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 milyar liralık kredi kampanyasının esnaf için önemli bir fırsat olacağını vurgulayan Kırdı, ülkemizde en uygun koşullarda kredinin esnafa verildiğinin altını çizdi.



Kırdı, "'Esnaf sanatkarımız bu limit artırımından memnun. Bu büyük fırsattan yararlanmak için öncelikle ilgili odalara, esnaf siciline kayıtlı olmaları gerekiyor. Bu şekilde ev veya dükkan teminatıyla 500 bin liraya kadar 5 yıl vadeli, işlerinin durumuna göre aydan aya veya 3 ayda bir geri ödemeli olarak bu imkandan yararlanabilirler.

Esnaf sanatkar bir yakınına ait teminat ile de bu krediyi kullanabilir.

Üyelerimize bu krediyi kullandırmak, onları ticari açıdan rahatlatmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.



GÜÇLÜ DAYANIŞMAYLA

■ Gökhan Bey, Kredi Kefalet Kooperatiflerinin işlevi nedir?

Bizler yardımlaşma ve dayanışma anlayışı ile hizmet veriyoruz. Küçük esnafın finansman ihtiyacını karşılamak amacı ile kurulan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri, 1969 yılına kadar Türk Ticaret Kanunu, 1969 yılından sonra da 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre faaliyetlerini sürdürdü.

Kooperatiflerimiz özel hukuk tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar. Görevimiz esnaf ve sanatkarlara kredi sağlamak ve kredi ve banka teminat mektubu almak için kefil olmaktır.

Esnafta dayanışmayı göçlendiriyoruz.



EN UYGUN KOŞULLARDA

■ Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı esnaf kredi üyelere paketi neler sağlayacak?

Cumhurbaşkanımızın açıkladığı son paketle tüm esnaf sanatkarların rahat bir nefes alacağına inanıyoruz. Yoğun bir talep var. Hizmet sevdamız ve devletimizin imkanları ile tüm talepleri karşılayacağımıza inanıyorum. En düşük faizli kredi şu anda esnafımıza veriliyor. 5 yıla kadar vadeli, 500 bin lira limitli kredilerin dağıtımına başlandı. Esnaf sanatkarımız bu limit artırımından memnunlar. Tüm üyelerimizi bu büyük fırsattan yararlanmaya çağırıyoruz. Bu kredi paketi esnaf sanatkarlarımıza can suyu olacaktır.



ÜYELERİMİZ YARARLANMALI

ESNAF kesiminin son dönemdeki durumunu bizler için özetler misiniz?

Korona virüs salgınının ardından ekonomide yaşanan dalgalanmalarla esnafımız maalesef zor bir dönemden geçti. Lakin bizler, esnafımıza her türlü desteği vermeye çabalıyoruz. Bu zor günlerden etkilenen kesimlerin başında esnaf dostlarımız geliyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) ve Erdem Hünü başkanlığında bölge birliğinin yapmış olduğu çalışmalarla esnafı kredi kullanımı konusunda rahatlatmak istiyoruz. Kredi kefalet kooperatifleri esnafın can simididir. Dayanışma Ahilik geleneğidir. Bu anlayışla ve yüce gönüllü TESKOMB Başkanımız Abdülkadir Akgül'ü kendimize rehber edinerek çalışıyoruz.

MERT ALPDÜNDAR / HAFTA BAŞI SOHBETLERİ