Sosyal konutlara Hazine’den 10 milyarlık kaynak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzyılın en büyük sosyal konut hamlesini yarın Ankara'dan başlatıyor. Bakanlığın 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası, 50 bin iş yeri ile "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde ilk temel atma töreni yarın Ankara'da yapılacak. 2023 merkezi yönetim bütçe teklifine göre projeyi omuzlayacak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na gelecek yıl Hazine'den 10 milyar liralık sermaye transferi gerçekleştirilecek. Başkan Erdoğan'ın 17 ile yapacağı canla bağlantıyla, "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında 5 bin 165 konutun temeli yarın atılıyor. Sosyal konut projesi kapsamında resmi işlemleri tamamlanan müracaat sayısı 4 milyon 560 bini geçti. 2023 Merkezi Yönetim Bütçe teklifinde sosyal konut çalışmalarına geniş yer verildi. Bütçeyle salgın döneminde daralan konut arzının hızla arttırılmasına, kira ve konut fiyatlarının düşürülmesine yönelik olarak yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek, dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânı artırılacak. Hazine tarafından "sermaye transferi" olarak İdare'ye aktarılacak 10 milyar liralık kaynak da sosyal konut çalışmalarında kullanılacak.

■ HAZAL ATEŞ/ANKARA