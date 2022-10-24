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Haberler Ekonomi Yunanistan şimdi de gevreği sahiplendi

Yunanistan şimdi de gevreği sahiplendi

24.10.2022

Yunanistan şimdi de gevreği sahiplendi
Türk mutfağına özgü lezzetler dünyanın dört bir yanında büyük ilgi görürken Yunanistan'ın ise söz konusu ürünleri sahiplenme çabası dikkat çekiyor. Daha önce baklava ve dönerin Yunanistan'a ait olduğu şeklinde algıya yönelik yayınlar yapan Yunan basını, benzer bir çalışmayı bu kez susamlı gevrek için devreye soktu. "Olivemagazine. gr" adlı internet sitesi, "Atina ve Selanik'teki en taze ve en çıtır simit" başlıklı bir içerik hazırladı. Haberde, "Sadeliğiyle muhteşem olan gevrek, Yunanlıların en köklü yeme alışkanlıklarından biri. Kolay, ucuz ve doyurucu. Kavrulmuş susamın kokusu rahatlatıyor." denildi. Söz konusu yiyeceğin "her saat her yerde bulunabileceğinden" söz edilirken Atina ve Selanik'te gevreğin satıldığı noktalar sıralandı. Ancak Yunan basını, susamlı gevreğin asırlık Osmanlı atıştırmalığı olduğu gerçeğini göz ardı etti.
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