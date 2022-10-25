Gençlere kamuda iş kapıları açılıyor

Yeni yılda, öğretmenden doktora, emniyet görevlisinden eczacıya, bekçiden din görevlisine kadar kamuda binlerce kişiye iş kapısı açılacak. 2023 bütçesinde gelecek yıl 890 bin istihdam öngörülürken, kamu kurum ve kuruluşlarına ilk etapta 20 bine yakın personel ataması gerçekleştirilecek. Ocak 2023'te başlayacak 3600 ek gösterge düzenlemesiyle yılbaşından itibaren emeklilik dilekçesi vereceklerin sayısının 300 bini bulacağı belirtiliyor. Emekli olacakların yerine yapılacak alımlarla kamuda personel alımının da çok yüksek olması bekleniyor.

BÜTÇEDEN 100,5 MİLYAR LİRA

Bu kapsamda bütçeden 100 milyar 403 milyon lira destek sağlanacak. Aktif işgücü programları etkin şekilde kullanılmaya devam edecek. İhtiyaca göre kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle personel atamaları devam edecek. Kamuda çalışan işçi, memur tüm kesimlerin görevde y ükselme ve unvan değişikliği sınavları düzenli yapılarak kariyer fırsatı yaratılacak. Kamu görevlilerinin verimliliğini artıracak bu sınavların tüm kurumlarda yapılması sağlanacak.

300 BIN EMEKLININ YERINE ALIM YAPILACAK

3600 ek gösterge düzenlemesi ocak ayı itibariyle yürürlüğe giriyor. AK Parti kurmaylarınca yapılan çalışmaya göre yeni yılda emeklilik dilekçesi vereceklerin sayısının 300 bini bulması bekleniyor. Emekli olacakların yerine gençler istihdam edilecek. Böylece yılda ortalama 80-100 bin personel alımı yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personel sayısı da böylece çok yüksek olacak.

Öte yandan gelecek yıldan itibaren istihdam ve iş gücüne yönelik stratejik adımlar atılacak. Nitelikli iş gücü için dijital dönüşüm ve salgın sürecinin ortaya çıkardığı ihtiyaçlara göre yeni düzenlemeler yapılacak. Destekli istihdam modeli kapsamında iş, meslek danışmanlığı hizmeti verilecek. Gençler, kadınlar ve sosyal yardım yararlanıcılarının aktif iş gücü piyasası programlarından etkin yararlanmaları sağlanacak. Gençler için kariyer farkındalıklarını artıracak eğitimlere ağırlık verilecek.

HAZAL ATEŞ