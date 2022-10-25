Silivri doğalgaz depolama tesisinde kapasite artırılıyor

BOTAŞ'a ait Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin artırılmasına yönelik projede sona yaklaşıldı. DP 1 platformundaki 9 kuyunun faaliyete girmesiyle Faz-1 aşaması tamamlanmış olacak. Bu yıl sona ermesi planlanan projede, 3,2 milyar metreküp depo kapasitesi 4,6 milyar metreküpe çıkacak. Proje tamamlandığında Avrupa'nın en büyüğü olacak. Silivri açıklarındaki yer altı depolarının üstünde bulunan "Anadolu" ve "Aras" sondaj kuleleri ile iki ayrı platformda yer alan toplam 18 kuyunun sondajı yapılırken, faaliyete geçecek 18 depolama kuyusundan 14'ünün gaz akış testi başarıyla tamamlandı.

CİDDİ KAZANIM OLACAK

Tesiste 28 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesinin de 75 milyon metreküpe çıkması öngörülüyor. Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi Proje Müdür Yardımcısı Gültekin Çapkan, mühendislik çalışmalarıyla beraber yaklaşık 3 sene önce başlayan projede, 18 ay önce çelik yapıların temel sisteminin oturtulduğunu, geçen kış ise platform tesis kısımların montajının tamamladığını anlattı. Silivri'deki rezerv alanının kapasite artırımının Türkiye açısından ciddi bir kazanım olacağını vurgulayan Müdür Yardımcısı Çapkan, 20 yıl içinde aylık 25 milyon metreküp kapasitesini 2,5 katına çıkarabilecek bir kapasite artırımından söz edildiğini dile getirdi.