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Haberler Ekonomi Sözleşmeliye kadroda kapsam belli oldu

Sözleşmeliye kadroda kapsam belli oldu

Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro için açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, "Düzenleme ile ilgili son bir toplantı yapacağız. Kapsamda sadece 4B'liler olacak" dedi.

25.10.2022, 09:12 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022, 09:40

Sözleşmeliye kadroda kapsam belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeli personel düzenlemesi ile ilgili A Para'ya özel açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin düzenlemenin bu hafta son şeklini alacağını söyledi.

Bakan Bilgin açıklamasında, "Çalışmayı biz kendi içimizde aşağı yukarı tamamladık. Bu hafta kendi aramızda özel bir toplantı yapacağız. Çalışmaya bu hafta son şeklini vereceğiz. Çalışmam tamamlandıktan sonra Başkan Erdoğan'a sunum yapacağız.

TAŞERON KONUSU

Şu anda önceliğimiz sözleşmeli personel. Önümüzde dosyalar var ve bunları dosya dosya olarak çözüyoruz. Diğer düzenlemelerde peyderpey gündeme gelecek. Bu kapsamda sadece kamuda çalışan 4B'liler olacak." ifadelerini kullandı.

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