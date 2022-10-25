Sözleşmeliye kadroda kapsam belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeli personel düzenlemesi ile ilgili A Para'ya özel açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin düzenlemenin bu hafta son şeklini alacağını söyledi.

Bakan Bilgin açıklamasında, "Çalışmayı biz kendi içimizde aşağı yukarı tamamladık. Bu hafta kendi aramızda özel bir toplantı yapacağız. Çalışmaya bu hafta son şeklini vereceğiz. Çalışmam tamamlandıktan sonra Başkan Erdoğan'a sunum yapacağız.

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Şu anda önceliğimiz sözleşmeli personel. Önümüzde dosyalar var ve bunları dosya dosya olarak çözüyoruz. Diğer düzenlemelerde peyderpey gündeme gelecek. Bu kapsamda sadece kamuda çalışan 4B'liler olacak." ifadelerini kullandı.