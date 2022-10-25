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Haberler Ekonomi THY'den yeni kampanya! Ailelere yüzde 20 indirim fırsatı

THY'den yeni kampanya! Ailelere yüzde 20 indirim fırsatı

Türk Hava Yolları (THY) iç hat uçuşlarında, birlikte seyahat edecek üç kişi ve üzeri ailelere ekonomi sınıfında geçerli yüzde 20 indirim imkanı sunuyor.

25.10.2022, 10:06

THY’den yeni kampanya! Ailelere yüzde 20 indirim fırsatı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yurt içi uçuşları kullanacak ailelere yönelik başlatılan kampanyada, Miles&Smiles üyesi yolcular 11 Nisan 2023'e kadar biletlerini alarak, 1 Kasım 2022-13 Nisan 2023 tarihleri arasında indirimli seyahat edebilecek.

Kampanya sadece THY'nin tarifeli seferlerinde geçerli olacak, Anadolujet seferleri ve Kıbrıs uçuşları kapsam dışında kalacak.

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com/tr-tr/kampanyalar/aile-indirimi" internet adresinden, 444 0 849 numaralı çağrı merkezi veya satış ofislerinden ulaşılabilecek.

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