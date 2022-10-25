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Haberler Ekonomi Yabancı yatırımcılar İzmir’e geliyor

Yabancı yatırımcılar İzmir’e geliyor

25.10.2022

Yabancı yatırımcılar İzmir’e geliyor
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre yılın ilk 9 ayında İzmir'de 423 yabancı sermayeli yatırım hayata geçti. İzmir'de Eylül ayında 859 şirket, 91 gerçek kişi ticari işletmesi ve 10 kooperatif kuruldu. Kentte kurulan 859 şirketin toplam sermayesi ise 494 milyon 203 bin 363 lira oldu. Ocak ve Eylül ayları arasında İzmir'de 79 tane yabancı sermayeli anonim şirket, 344 limited şirketi kuruldu ya da yerli şirketlere ortak oldu. Şirketlerin sermaye toplamı ise 256 milyonu aştı. Kurulan şirketlerin 26'sı Almanya, 9'ar tanesi Rusya tarafından kuruldu.
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