6 bine yakın hekim kamu görevine döndü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastane randevularına ilişkin "Kamuya yaklaşık 6 bin hekim döndü. Sanıyorum onlar da önümüzdeki 3-4 hafta içinde göreve başlamış olurlar. Sorunun her geçen gün azalacağını söyleyebilirim" dedi.

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Bakan Koca, "Etlik şehir hastanesine hem açıktan atamayla birlikte çok sayıda hekimin ataması yapıldı hem de Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurasında da eksik olan branşları tamamlamak üzere yeni hekimler yerleştirilmiş oldu.

Her geçen gün bir planlama dahilinde hekim ve personel takviyesi yapılıyor. Şu an günlük poliklinik sayısı 8 bine ulaştı. Yılbaşında 20 bini bulacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca mevcut hiçbir hastanemizi de kapatmıyoruz. Var olan hastanelerimiz mevcut yerlerinde sağlık hizmeti vermeye devam edecekler. Bu söylediğim Sami Ulus için de Dışkapı için de Onkoloji için de geçerli" şeklinde konuştu.

BETÜL USTA/ANKARA