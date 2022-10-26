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Haberler Ekonomi Dünya Melek Yatırım Akdeniz kongresi başladı

Dünya Melek Yatırım Akdeniz kongresi başladı

26.10.2022

Dünya Melek Yatırım Akdeniz kongresi başladı
ANTALYA'DA düzenlenen "Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF2022) Akdeniz Kongresi" 92 ülkeden 500 melek yatırımcının katılımıyla başladı. Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknopark ev sahipliğinde Kundu tesisler bölgesindeki bir otelde düzenlenen WBAF2022 kapsamında melek yatırımcılar stantlar kurarak, iş fikirlerini paylaştı. Vali Ersin Yazıcı, kongrenin açılışında, Antalya'nın 20 milyonun üstünde yabancı misafiri ağırlayabilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti. Farklı ülkelerden turistlere ev sahipliği yaptıklarını anlatan Yazıcı, "1 Ocak'tan bugüne kadar havalimanından Antalya'ya 12 milyon 300 bin yabancı giriş yaptı. Yılı 13 milyon yabancı misafirle tamamlayacağız." dedi.
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