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Haberler Ekonomi Yenilenebilir enerji tüm dünyada önemli ihtiyaç

Yenilenebilir enerji tüm dünyada önemli ihtiyaç

26.10.2022

Yenilenebilir enerji tüm dünyada önemli ihtiyaç

TÜRKİYE'DE 154 belediyenin üyesi olduğu Enerji Kentleri Birliği Meclis Toplantısı, Birlik Başkanı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında Konya'da yapıldı.

Yenilenebilir enerjinin tüm dünyada büyük bir ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, "Enerjide arzumuz kendimize yetebilen bir ülke haline gelmektir" dedi. Toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye başkanları, meclis üyeleri ve davetliler katıldı. Zolan, "Enerjide arzumuz kendimize yetebilen bir ülke haline gelmektir" mesajı verdi.

SEBAHATTİN ALP

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