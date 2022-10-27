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Haberler Ekonomi BES’te kalana avantajlı kredi

BES’te kalana avantajlı kredi

27.10.2022

BES’te kalana avantajlı kredi
Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 yıllık programıyla Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili yeni düzenleme yapılacak. BES'teki katılımcıların finansman ihtiyaçları nedeniyle sözleşmelerini sonlandırmak yerine birikimleri sayesinde sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarla kredi çekebilmesi için alacağın devri uygulaması hayata geçirilecek. Paydaşların görüşleriyle taslak yönetmelik hazırlanacak. Katılımcılar, bankalar ve emeklilik şirketleri arasındaki koordinasyonu sağlayacak bir altyapı kurulacak. Öte yandan BES'te eylül ayı itibarıyla toplam fon büyüklüğü 348 milyar lirayı aşarken, 2021'de 140,1 milyar lira olarak gerçekleşen fon tutarının, bu yıl sonu itibarıyla 144,4 milyar liraya, 2023 yılında da 151,7 milyar liraya çıkması öngörülüyor.
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