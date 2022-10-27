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Haberler Ekonomi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Duyurusu

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Duyurusu

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Duyurusu yayınlandı.

27.10.2022, 09:35

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Duyurusu

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 29.11.2022 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 7(yedi) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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