İzmir’de 312 konut ve 2 iş yerinin sahibi belirlendi

İzmir'de 2 yıl önce meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından Yeni Şehir Hastanesi'nin yanındaki rezerv alanda inşa edilen 312 konut ve 2 iş yerinin noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Yatırım bedeli 750 milyon TL olan 7 proje alanındaki 1391 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Hastane yanında yapılacak konutların sayısı 3 bin 649'a ulaşacak. Kura ile 1770 hak sahibi içinden ilk etaptan ev sahibi olacak kişiler belirlendi. İl Afet ve Koordinasyon Merkezi'ndeki kuraya, AFAD İzmir İl Müdürü Kartal Muhcı, İzmir 26'ncı Noter Mehmet Arif Koçer katıldı. Muhcı, "Konut teslimlerini günbegün gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuşuyorlar" dedi.