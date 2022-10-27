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Haberler Ekonomi Kestelli’den pamuğa prim desteği uyarısı

Kestelli’den pamuğa prim desteği uyarısı

27.10.2022

Kestelli’den pamuğa prim desteği uyarısı

İZMİR Ticaret Borsası (İTB) ekim ayı olağan meclis toplantısı, İZQ İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi. Oturumun açılışında konuşan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "Pamukta kilogram başına verilen prim desteklerinde bir iyileştirme yapılmaması durumunda önümüzdeki yıl pamuk ekim alanlarında tekrar bir gerileme yaşanması muhtemel" dedi.
Kestelli, "Gübre ve mazot desteklerinde geçtiğimiz yıla göre yüzde 257 gibi önemli bir artış yapılması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Ancak, kilogram başına desteğin geçen yıl olduğu gibi 1.10 kuruş açıklanması beklentileri karşılamadı" diye konuştu.

MERT ALPDÜNDAR

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