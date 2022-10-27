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Haberler Ekonomi Turizmden 50 milyar dolar gelir bekleniyor

Turizmden 50 milyar dolar gelir bekleniyor

27.10.2022

Turizmden 50 milyar dolar gelir bekleniyor
Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda turizm hedefleri de yer aldı. Buna göre bu yılın sonunda 41 milyar doları aşması beklenen turizm gelirinde 2023 hedefi 50 milyar dolar olarak belirlenirken ziyaretçi sayısının da 60 milyona yaklaşması bekleniyor. Ziyaretçi başına ortalama harcamanın 850 dolara yükselmesi öngörülen programda, ortalama konaklama süresi 11,9 gece, ziyaretçi başına gecelik gelir ise 71,4 dolar olarak hedefleniyor. Hedefe ulaşılması kapsamında Uzak Doğu pazarı için çalışma yapılacak.
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