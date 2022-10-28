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Haberler Ekonomi Ankara Üniversitesi 175 Öğretim Üyesi alacak

Ankara Üniversitesi 175 Öğretim Üyesi alacak

Ankara Üniversitesi 175 Öğretim Üyesi almak üzere ilan açtı.

28.10.2022, 09:54

Ankara Üniversitesi 175 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversite akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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