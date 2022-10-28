BODER yeni hizmet binasını Bodrum’da açtı

Bodrum Otelciler Derneği'nin (BODER) yeni hizmet binası Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi Estia Çarşısı'ndaki açılışa Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Burak Erbay, Bodrum Belediye Başkan Vekili İbrahim Akbaş, bazı resmi kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de aralarında yer aldığı çok sayıda davetli katıldı.

"BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ"

BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, derneklerinin Bodrum'un en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu dile getirdi. Hem bölgenin hem de yatırımcıların özellikle de Bodrum'da yaşayan halkın sosyo-ekonomik gelişmişliğini artırmak amacıyla çalıştıklarını ifade eden Dengiz, "Projelerimiz ile yerel yönetimlere ve ilgili mesleki sivil toplum kuruluşlarına da destek vermekteyiz. Bu sorumluluktan taviz vermek istemiyor ve binlerce çalışanımızın yanında olmak istiyoruz. Birlikte güçlüyüz" diye konuştu.

TURİZM YATIRIMLARI ÖNCELİKLİ

Açılışa katılan Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı, Valilik olarak yatırımlarda turizmi öncelediklerini söyledi. Sarı, "Turizme büyük bütçeler ayırdık ve ayırmaya da devam ediyoruz. Özellikle sivil toplum örgütlerinin desteğini önemsiyoruz. Elimizden geldiğince onlarla beraber turizmin gelişmesi yolunda yürüyoruz" dedi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır ise, ekonomiye katkı açısından turizm gelirlerinin hayati önem arz ettiğini söyledi.

Dünyanın ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğini, olumsuzluklara rağmen Türkiye'de turizmde güzel bir yıl geçirildiğini ifade eden Çorabatır, "Turizmdeki tecrübelerimiz, kriz yönetim anlayışımız, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla Türkiye Otelciler Federasyonu yönetimindeki tecrübeli başkanlarımızla birlikte süreci yönetmek için hakikaten çok büyük mesailer gerçekleştirdik. Bütün dünyanın önünde güzel bir 2022 turizm sezonu geçiriyoruz. Kasımdan sonra uzayan sezon, bölgesel farklılıklar göstermekle birlikte özellikle İstanbul'un katkısıyla 37 milyar dolar civarında da bir gelir beklemekteyiz. İnşallah herhangi bir problem olmadığı takdirde ülkemiz 2023 yılında bu seviyenin çok daha üstüne çıkacaktır" ifadelerini kullandı. Derneğin geçmiş dönem başkanı Halil Özyurt'a onursal başkanlık, dernekte çeşitli görevlerde bulunan Orhan Kavala ve Hasan Güven'e onursal üyelik beratı verilen törende, açılış kurdelesi alkışlarla kesildi. -Bu bir ilandır-