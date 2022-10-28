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Haberler Ekonomi Dünyanın en gelişmiş robot köpeği SAHA EXPO’da

Dünyanın en gelişmiş robot köpeği SAHA EXPO’da

28.10.2022

Dünyanın en gelişmiş robot köpeği SAHA EXPO’da

Merkezi İzmir'de bulunan Volt Teknoloji ile dünyanın sayılı robot üretim firmalarından Ghost Robotics arasındaki önemli iş birliğinin lansman toplantısı, bu yıl Cumhurbaşkanlığının himayesinde düzenlenen SAHA EXPO Fuarında yapıldı. Etkinlikte dünyanın en gelişmiş robot köpeklerinden olan "Ghost Robotics Vision 60" ilk kez Türk kamuoyuyla buluştu.

Volt Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sancak, "Çatı şirketimiz SAYA Grup içinde yer alan Volt'un yine geleceğin projelerinden birisini sizlerle buluşturacak olmasından gurur duyuyorum" dedi. Üstün teknolojisi ile dikkat çeken Ghost Robotics Vision 60, merdiven çıkabiliyor, suda, karda, buzda yol alabiliyor. Askeri ve sivil pek çok alanda kullanılan robot köpek keşif, arama, kurtarma gibi görevleri üstlenebiliyor.

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