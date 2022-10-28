‘Ekonomik gelişimin dinamikleri insan sermayesi ve yeniliktir’

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, geleceğe dair ekonomik düşünce ve öngörülerini paylaştı. Yelkenbiçer, "Bir ülkenin ekonomik kalkınması ekonominin rekabet yeteneği, ülkenin gayri safi yurt içi hasılası, kişi başına düşen milli gelir ve ekonomik özgürlüğün olumlu yönde değişmesi ile mümkündür. Bu anlamda ekonominin gelişmesinin temel dinamiği insan sermayesi ve yarattığı yeniliklerdir. Biz de EGİAD olarak bu doğrultuda lobi faaliyetleri ile şehrimize; bölgemize ve böylelikle ülkemize katkı koymaya gayret gösteriyoruz" dedi.

AVRUPA'DA RESESYON OLACAK

Ekonomi ile ilgili olarak IMF'nin Dünyanın Ekonomik Görünümü Raporu'nu EGİAD olarak yakından takip ettiklerini vurgulayan Yelkenbiçer, "IMF'nin üyesi olan 196 ülkeyle ilgili ayrıntılı bilgi ve verilerin yer aldığı; gelecek tahminlerinin paylaşıldığı rapor birkaç gün önce yayınlandı. IMF Ekim 2022 Raporu pandemi sonrasında 2021'de hızlı bir toparlanmayla yüzde 5.2 oranında bir ortalama yaşamış olan gelişmiş ekonomilerin 2023'de ortalama olarak yüzde 1.1'lik bir büyüme düzeyine gerileyeceklerini ön görüyor" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN DURUMU DA BENZER

Euro Bölgesi ve Birleşik Krallık için resesyonun neredeyse kaçınılmaz göründüğünü dile getiren Yelkenbiçer, "ABD'nin durumu da çok farklı değil. IMF'nin gelişmiş ülkeler için 2023 enflasyon tahminleri, büyüme oranlarında yaşanacak gerilemeler çerçevesinde korkulan enflasyonist gelişmenin önlenebileceği varsayımına dayanıyor. Öte yandan enflasyonda beklenen düşüşler doğal olarak büyük ölçüde bu ekonomilerin faiz artırımı yapmalarıyla sağlanacak" dedi.

MERT ALPDÜNDAR