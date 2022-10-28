Fidancılığın merkezi Ödemiş Bademli Tarımsal Kooperatifi

TÜRKİYE'DE, 'Meyve Fidancılığının Merkezi' konumundaki Ödemiş Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi son yıllardaki yeni ve bilimsel üretim teknikleri ile dikkat çekiyor. Başkan Selçuk Bilgi, "Türkiye'deki fidan üretiminin neredeyse yüzde 50'sini karşılıyoruz. Sektörel bazda, doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 10 bin kişiye istihdam yarattık" dedi.

AR-GE'YE BÜYÜK KAYNAK

BİLGİ, "Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) faaliyetlerine önemli oranda kaynak ayırıyoruz. Islah çalışmaları sonucu bugüne kadar Potamia Yıldızı erik çeşidi, Potamia Güzeli dut çeşidi, Potamia Güneşi ayva çeşidi ve Potamia Erdin ceviz çeşidi tescil edilmiştir. 1 adet ceviz anacı ile 14 adet armut çeşit adayının tescil süreci de devam etmektedir. Bünyemizde bulunan Doku Kültürü Laboratuarı'nda yıllık ortalama 2 milyon adet klon anacı üretilmektedir. Katma değeri yüksek olan cevizde 'Vlach Anacı' ile Antep Fıstığında UCB-1 anacı üretimi sürekli olarak devam etmektedir. Vlach anacının tescil işlemleri devam ederken, laboratuarımız Türkiye'de Vlach anacında seri üretim konusunda başarı sağlamış tek laboratuvar olma özelliği taşıyor" ifadelerini kullandı.

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

2021 yılında AR-GE çalışmalarına başlanan 'Maviyemiş' fidanı üretiminin laboratuar aşamasının tamamlanarak sera ve köklendirme çalışmalarının devam ettiğinin müjdesini veren Bilgi, " Kooperatifçiliğin ana ilkelerinden olan 'Üreticiden-Tüketiciye' misyonunu hayata geçirmek ve üreticinin ürününü işleyip katma değer sağlamak amacıyla kurduğumuz 'Süt İşleme Tesisinde' yoğurt, ayran, tereyağı ve kaşar peyniri üretimi de yapıyoruz. Yenilikçi projelere önem veren kooperatifimiz yönetimi, Süt İşleme Tesisinde uyguladığı Güneş Enerjisi Projesi ile üretimde en büyük gider kalemlerinden birisi olan enerji konusunda da önemli tasarruf sağlıyor. Bunun yanında, piyasanın talepleri ve pazarın gerekleri doğrultusunda süs bitkisi üretiminde de önemli adımlar atıyoruz" diye konuştu. Küresel iklim değişikliği konusunda da hatırlatmada bulunan Bilgi, "Ülkemizin bir tarım ülkesi olması ve sanayisinin de büyük oranda tarıma bağlı olması nedeniyle küresel iklim değişikliği ülkemiz tarımsal üretimi açısından büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla tarımın önemli bir kolu olan süs bitkileri yetiştiriciliği ülkemizde ekonomik getirisi çok yüksek bir sektör halini almıştır" dedi.

NADİR UYSAL