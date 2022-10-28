GES projeleri, Öz Efeler Elektrik ile hayat buluyor

AYDIN'IN Efeler ilçesinde faaliyet gösteren Öz Efeler Elektrik, yenilenebilir enerji kaynakları arasında son yıllarda artan ve önemli bir yere sahip olan Güneş Enerji Santrali (GES) projelerinde en çok tercih edilen firma haline geldi. Hizmet kalitesiyle yolunda hızla büyümeye devam eden Öz Efeler Elektrik, Ege ve Aydın'da birçok GES projesini başarılı bir şekilde tamamlayarak adından sıkça söz ettiriyor.



BAŞARILI ÇALIŞMALAR

GES projelerinde firmalara en verimli ve dayanıklı kurulumları garanti eden Öz Efeler Elektrik, elektrik malzemeleri satışında da geniş yelpazesiyle tedarikçilerine hizmet ediyor. Mustafa Ziya ve İbrahim Çıbık'ın ortaklığında faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Öz Efeler Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Akalın, "Yenilenebilir enerji sektöründe firma ve fabrikaların bir çok GES projesinde yer aldık ve başarılı bir şekilde tamamlayarak sektörde önemli bir yer edindik" dedi. Fabrikaların artık kendi enerjisini çevreye olumsuz hiçbir etkisi olmayan güneşten üretmek istediklerini dile getiren Akalın, bu durumun ülkemiz adına oldukça sevindirici olduğunu kaydetti.





ÇEVRE İLLERE HİZMET

YAPTIKLARI işlerin Aydın ve ilçeleriyle sınırlı kalmayacağını ifade eden Akalın, "Firma olarak bünyemizde Viko, Siemens, Schneider, Mutlusan, Reçber gibi kendisini kalitesiyle kanıtlamış ürünlerin satışını yapıyoruz. Müşterilerimize her türlü teknik desteği sağlıyoruz. Genel olarak aydın merkez olmakla beraber tüm ilçelere malzeme satışı ve teknik destek veriyoruz. Çevre illere de fabrika kurulumu, tesisat yenileme işleri yapıyoruz" dedi.



■ RAMAZAN AYDEMİR