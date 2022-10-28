“Güçlü ekonomide İzmir’e büyük görevler düşüyor”

EGE Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Başkanı Sibel Zorlu, İzmir'in ekonomik süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Zorlu, "Dünyanın yeni ve zorlu sınamalarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde iklimi ve coğrafi konumu, sanayisi, teknoparkları, eğitim altyapısı, nitelikli insan kaynağı, turizmi ve liman kenti olmasıyla İzmir'e büyük sorumluluklar düşüyor. Bir yandan küresel güç dengelerindeki sarsılmaların yarattığı ekonomik sıkıntılar, diğer yandan iklim değişikliği tehdidi ile mücadele ediyoruz. İzmir'in kendine yeten bir kent olma yolunda ilerleyeceğine, ülkemizin uluslararası rekabet gücünün artmasında görevler üstleneceğine inanıyorum" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

ZORLU, "Sürdürülebilir kalkınmaya hizmet edecek şekilde başta yenilenebilir enerji kaynaklarına geçilmesi, sürdürülebilir tarımın yaygınlaştırılması, sanayi üretiminde teknoloji seviyesinin yükseltilmesi, deniz ve kıyı ekosistemlerinin iyileştirilmesi önceliklerimiz arasında yer almalı. Bu hedeflerin başarıyla gerçekleştirilmesinin güç birliğinden geçtiğine inanıyorum. Bu anlamda ESİ- AD'ın üzerine düşenleri en iyi şekilde yapmaya devam edeceğini ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

MERT ALPDÜNDAR