Hazır giyim ve konfeksiyon lokomotif sektörler arasında

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, Yeni Asır'ın 128'inci yılı ve sektördeki son durum hakkında Yeni Asır'a açıklamalarda bulundu. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri olduğunun altını çizen Ertuğrul, "Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe 2021 yılında gerçekleştirilen ihracat yaklaşık olarak yüzde 17 yükseldi. Bu sene de yükselişimiz devam ediyor. Ülkemizin coğrafi durumu, alt yapısı ve sektörümüzün oturmuş yapısı sebebiyle Türk malları özellikle Avrupa ülkelerinde aranır hale gelmiş durumdadır" dedi.



İHRACAT YÜZDE 17 YÜKSELDİ

Hazır Giyim ve konfeksiyonun Türkiye'nin ihracatında artık lokomotif bir sektör haline geldiğini dile getiren Ertuğrul, "Türkiye'de gerçekleştirilen ihracatın yüzde 10'dan fazlası hazır giyim ve konfeksiyon sektörü tarafından yapılıyor. Bizler, otomotiv sektöründen sonra ihracatta Türkiye'de 2'inci sıradayız. Bazen kimyasal ve kimyevi maddeler ihracatı 2'nci sıraya yükseliyor ama hiçbir zaman 3'ten aşağıya düşmedik" ifadelerini kullandı. "Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe 2021 yılında gerçekleştirilen ihracat yaklaşık olarak yüzde 17 yükseldi" diyen Ertuğrul sözlerini şöyle sürdürdü: "Yine bu sene de yükselişimiz devam ediyor. Ülkemizin coğrafi durumu, alt yapısı ve sektörümüzün oturmuş yapısı sebebiyle ürünlerimiz tercih ediliyor. Ege Bölgesi'ne gelecek olursak bizler yaklaşık olarak 1.5 milyar dolar civarında ihracat yapıyoruz ve bu da her geçen gün artıyor. Ege Bölgesi de hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe ciddi bir yükselişe sahip."

YENI ASIR BİR MARKA DEĞER

Yeni Asır'ın 128'inci yılı hakkındaki düşüncelerini de paylaşan Ertuğrul, "Yeni Asır, 128 yıllık tarihiyle Türkiye'nin en köklü gazetesi ve değeridir. Ben Yeni Asır'ı yıllardan beridir okurum. Gazeteyi her açışımda yeni şeyler öğreniyor ve gerçekten takdir ediyorum. Okumaktan büyük bir keyif alıyorum. Ayrıca sektörel ve ekonomik anlamda çok yararlı bilgiler öğreniyorum. Türkiye'nin en köklü gazetesi olan Yeni Asır'ın kuruluşunun yıl dönümünü kutlarım" dedi.



■ MERT ALPDÜNDAR