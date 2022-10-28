“İhracat hedefimize Temmuz’da ulaştık”

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2022 yılının Ekim ayına kadar gerçekleştirdikleri ihracat, hedefleri ve Yeni Asır'ın 128'inci yılına dair duygu ve düşüncelerini paylaşarak, "Dünyanın kaotik günlerden geçtiği bir dönemde Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2022 yılı sonu için belirlediğimiz 18 milyar dolar ihracat hedefimize Temmuz ayında ulaştık" dedi.



İHRACAT %15.9 ARTTI

EİB'in Ocak-Eylül döneminde geçtiğimiz yıla göre ihracatını yüzde 15.9 yükselttiğinin bilgisini veren Eskinazi, "Dünyanın kaotik günlerden geçtiği böyle bir dönemde Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2022 yılı sonu için belirlediğimiz 18 milyar dolar ihracat hedefimize Temmuz ayında ulaştık. Ancak 2022'nin başından bu yana kısaca bir ihracat performansımıza göz atarsak; Öncelikle Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2022 yılına Ocak ayında ihracatımızı yüzde 29 artırarak başladık. Bu ivme Şubat ayında yüzde 23, Mart ayında yüzde 28, Nisan ayında yüzde 29 yükselişle devam etti. Mayıs ayında ise ihracattaki artış hızı hem Türkiye genelinde, hem de Ege İhracatçı Birlikleri kayıt rakamlarında düşüşe geçerek Türkiye'nin yüzde 15, EİB'nin artışı yüzde 14'de bandında gerçekleşti" dedi.



RESESYON RİSKİ

İhracatımızın yüzde 53'ünü gerçekleştirdiğimiz en büyük ticaret ortaklarının resesyonun eşiğinde olduğunun altını çizen Eskinazi, "Aynı zamanda dünyanın iki kilit ekonomisi Çin ve ABD'de de yakın gelecek pek parlak görünmüyor. 2022-23 kışında Avrupa'da enerji kıtlığı ve sürekli yüksek enflasyon nedeniyle bir durgunluk bekleniyor. 2023-24 kışı da zorlu olacağı için, en az 2024'e kadar yüksek enflasyon ve yavaş büyüme söz konusu. En kötü senaryoda 2026'ya kadar sürme olasılığı da var. İhracatçılar olarak hedeflerimizi tutturabilmek için Türkiye'nin yeni stratejiler üretmesi gerektiğinin altını çiziyoruz" diye söyledi. Resesyon tehlikesine karşı birlik olarak yaptıkları girişimlerden de bahseden Jak Eskinazi, "Bu yüzden yurtdışı faaliyetlerimizi, fuarlar, Ur-Ge ve Turquality projelerimiz, alım heyetleri, sektörel ticaret heyetleri, tasarım yarışmalarımız, dijitalleşme projelerimiz ve sürdürülebilirlikle ilgili girişimlerimizi artırdık. Türkiye ortalamasının çok üzerinde katma değerli ihracat gerçekleştiren doğaltaş, mobilya, hazırgiyim sektörlerimizin tasarım yarışmalarını gerçekleştirdik. Geçen sene çalışmalarına başladığımız Egeli ihracatçıların dijital pazaryeri "eib.li"portalının çalışmalarını bitirip, küresel yeni bir online ticaret kanalı haline getirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.



ÇİN'LE İLİŞKİLER

"EİB olarak Çin Sanayi ve Ticaret Bankası (ICBC) ve Haier Group 'Ticaret Platformu' ile karşılıklı ticaret hacminin artması için olası yeni iş birliklerini görüşüyoruz" diyerek sözlerine devam eden Eskinazi, "Dünyanın en büyük bankası olan ICBC'nin öncülüğünde üye firmalarımızın Çin ile ticaretteki yaşadıkları birçok sorunu 'Cosmoplat' platformu ile ortadan kaldırarak bölgemizden Çin'e yapılan ihracatın artırılmasını hedefliyoruz. Deri sektörümüzün Kazakistan temasları çok ses getirdi. Caspian Üniversitesi ile eğitim, staj ve istihdam işbirliği protokolü imzaladık. Avrupa Baharat Birliği'nin (ESA) 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını 12 yıl aradan sonra Birliğimiz organizatörlüğünde Bodrum'da gerçekleştirdik. Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz tekstil ve konfeksiyon sektörlerine ara eleman yetiştiren meslek liselerine yönelik projeleri planlamak için sık sık eğitim komitesi ile bir araya geliyor. Önümüzdeki dönemde mesleki eğitime yönelik ciddi adımlar atacağız. Amerika'nın en büyük gıda fuarı Summer Fancy Food Show, Almanya'da dünyanın en önemli organik fuarı Biofach Organik Gıda fuarı, moda endüstrisinin ise önde gelen prestijli fuarları arasında yer alan Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı, deri sektörünün İtalya Riva del Garda'da düzenlenen Expo Riva Schuh Fuarlarının Türkiye milli katılım organizasyonlarını yaptık. Milli Katılım organizasyonu yaptığımız 'China International Import Expo'ya firmalarımız, seyahat kısıtlamaları nedeniyle, iki yıldır online olarak katılım sağlıyor. Önümüzdeki Kasım ayında gerçekleştirilecek olan fuarın Milli katılımını yine EİB olarak gerçekleştireceğiz" diye belirtti.

215 İHRAÇ PAZARINA ULAŞTIK

Eskinazi "Haziran ayında yüzde 10, Temmuz ayında yüzde 12, Ağustos ayında yüzde 7, Eylül ayında ise yüzde 1.6 ile sonuçlandı. Eylül ayında yüzde 1,6 artışla 1 milyar 507 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde ihracatımızı yüzde 15.9 yükselterek 13 milyar 698 milyon dolar rakamına ulaştık. Son 1 yıllık dönemde de yüzde 17 ivmeyle 18 milyar 188 milyon dolarlık ihracata imza attık. Ekim ayı 20 günlük rakamlara göre yüzde 13 eksideyiz. Küresel krizin, Avrupa'daki resesyonun, finansmana erişimdeki zorlukların ihracata etkisini artık net bir şekilde görmeye başladık. 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde 215 farklı ihraç pazarına ulaşarak, 122 ülke ve bölgeye ihracatımızı artırdık" ifadelerini kullandı.

MERT ALPDÜNDAR