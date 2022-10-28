İhracatçılarımızı güçlendirmek için çalışıyoruz

2021 yılında ihracatını yüzde 43 artırarak 4,6 milyar dolar ihracata ulaşan Denizli, ülkemizde ilk 10 il arasındaki yerini korudu. 1 Ocak-30 Eylül 2022 döneminde Denizli ihracatının yüzde 10,4 artarak 3 milyar 630 milyon dolar olduğunu belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "2020 yılının haziran ayından sonra ihracatımız 26 ay üst üste arttı. İhracatta yakalanan bu ivme ilimiz ekonomisi açısından önemli. İlgili dönemde çeşitli rekorlara imza attık. Yıl genelinde en fazla 9. il olan Denizli, bazı aylarda 8.'liğe bazı aylarda ise 7'nciliğe yükseldi" diye konuştu.



SEKTÖRÜMÜZÜ TANITTIK

Başkan Memişoğlu şöyle konuştu: "Son aylarda özellikle FED ve Avrupa Merkez Bankası tarafından yapılan agresif faiz artışları resesyon tehdidini beraberinde getirdi. ABD ve Avrupa'dan gelen taleplerin azalması ihracatımızı 2 aydır etkiledi. Bu durumdan en az etkilenmek için Denizli İhracatçılar Birliği olarak ihracatçı sektörlerimizi güçlendirme noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz."



İLİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Eylül ayının sonlarında İtalya/ Verona'da düzenlenen Marmomac Fuarı'nda 54 metrekarelik DENİB standı açtıklarını belirten Başkan Memişoğlu, "Doğal taş sektörümüz ilimiz açısından çok önemli bir yere sahip. Geçtiğimiz sene 290 milyon dolarlık doğal taş ihracatı gerçekleştirdik. Burada vurgulamak istediğim konu, 290 milyon dolarlık ihracatın 245 milyonluk kısmının işlenmiş taş olması. Yani daha katma değerli olması. Bu veriyle birlikte, ülkemizin işlenmiş doğal taş ihracatında ilk sıraya yükseldik. Ocak-Eylül döneminde de ilk sıradaki yerimizi koruyoruz" dedi.

KATILIMCILARI DAVET ETTİK

OCAK-EYLÜL döneminde Denizli'nin makine ve aksamları sektörünün ihracatı yüzde 30,8 artışla 53,1 milyon dolara yükseldi. Sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Memişoğlu, "Makine sektörü diğer sektörlerimiz için de kaldıraç etkisi oluşturan bir sektör. Bu açıdan değerlendirdiğimizde sektörün gelişimi hem imalat hem de ihracat noktasında ilimizi pozitif olarak etkiliyor. Denizli tekstil makineleri ihracatımız, toplam makine ve aksamları sektörü ihracatımızın yüzde 25'ini oluşturmakta. Sektörün ihracatçı yapısını güçlendirebilmek adına alım heyetlerini ve yurtdışı faaliyetleri çok önemsiyoruz. 13-14 Ekim'de organize ettiğimiz etkinlik kapsamında, farklı ülkelerden 100'ün üzerinde katılımcıyı İzmir'e davet ettik.



İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ

İhracatçı firmalarımızla görüşmeler yapmalarına olanak sağladık. Bosna- Hersek, İran, Makedonya, Mısır, Özbekistan, Pakistan, Sırbistan ve Tunus'tan firmalar ülkemize geldi ve Denizlili firmalarımızla buluştu. Önümüzdeki aylarda da kablo, tekstil-konfeksiyon ve gıda sektörlerine yönelik yurt dışı pazarlama faaliyetlerimize devam edeceğiz" dedi.