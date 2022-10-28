İkinci el otomobil satışları düşüyor

İkinci el otomobil pazarında durgunluk sürerken, satışların geçen yıla göre yüzde 8 düşüş gösterdiği bildirildi. Galerici Yavuz Çiftçi, "İnsanlar şu anda 2023 model yeni çıkacak otomobilleri bekliyor. Bu da piyasanın durgun geçmesine sebep oluyor fakat 2023'e yaklaşırken piyasanın tekrardan canlanmasını bekliyoruz" dedi.

İkinci el otomobil piyasasının durgunluğunu koruduğunu belirten Çiftçi şunları söyledi: "İkinci el otomobil satışları bu yıl içinde yüzde 8 oranında geriledi. Bunun nedeni otomobil fiyatları hızlı bir artış gösterdi. Bankaların kredi faizleri ve akaryakıt fiyatlarının yukarıda olması da ayrı bir etken. Vatandaşlar otomobilleri yatırım aracı olarak görmeye başladı. Sonrasında devletin aldığı tedbirler bu yükselişi durdurdu."