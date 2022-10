MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı: Üretim ve teknoloji üssü olacağımıza inancımız tam

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Yeni Asır Gazetesi'nin 128. Yıl Eki'ne özel değerlendirmelerde bulundu. Saygılı, "İş dünyası olarak üretim, ticaret ve yatırım hattında göstermiş olduğumuz çabayı artırmamız gerektiğini biliyoruz. Bizler milleti ve ülkesi için dertlenen iş insanları olarak, hem işimizi en iyi şekilde yapmaya devam edecek, hem de ülkemizi en iyi şekilde tanıtarak ülkemizin ve milletimizin milli menfaatleri doğrultusunda şekillenecek adımlar atacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin bir yatırım, üretim ve teknoloji üssü olacağına inancımız tamdır" dedi.



32 YILLIK ÇINAR

"MÜSİAD, 32 yılın sonunda kocaman bir çınara dönüşen; kökleri Anadolu'nun ahilik bilinciyle erdemli ve ahlaklı iş yapabilme düşüncesi ile hareket eden uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur" diyerek sözlerine başlayan Saygılı,"MÜSİAD'ın yurtiçinde 84 irtibat noktası ve 12 bin 500 iş insanından oluşan üyeleri ile Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişmesine verdiği katkı yanında, yurtdışındaki 81 irtibat noktasında bulunan örgütlü yapısı ile küresel bir oyuncu olarak çok önemli bir konuma sahip olduğunun altını çizmek istiyorum.

Genel Başkanımız Mahmut Asmalı'nın riyasetinde yapmış olduğumuz projeler, faaliyetler, uygulamalar ile ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak her çalışmaya destek vermeye devam ediyoruz.

Bu çerçevede iş dünyasının temsilcileri olarak bizlere düşen; ekonomimizin sağlam temellerinin, güçlü ve istikrarlı yapısının sürdürülebilir kılınması için var gücümüzle çalışmaktır" ifadelerini kullandı.



YENİ ASIR'I KUTLUYORUM

Yeni Asır'ın 128'inci yılına özel açıklamalarda da bulunan Saygılı, "Bu vesile ile Türkiye'nin en eski ve köklü gazetesi olma unvanını gururla taşıyan ve bölgemizin ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayan Yeni Asır Gazetesinin 128. yılını tebrik ediyorum. Yayın hayatında ilklere imza atan, yalnızca Ege'nin değil dünyanın her yerinden haberleri ve perde arkasını okuyucularına aktaran Yeni Asır Gazetesi, 128. yaşı ile Türkiye'nin ileriye doğru güçlü adımlarla ilerleyen en eski gazetesi olma unvanını da gelecek yüzyıllara taşıyacağına inanıyor, gazeteye emeği geçen tüm yönetici ve çalışanlarını saygıyla selamlıyorum" dedi.

HER ZAMAN DEVLETİMİZ VE MİLLETİMİZİN YANINDA OLDUK

MÜSİAD'IN Anadolu'da açılan ilk şubelerinden birinin İzmir Şubesi olduğunu hatırlatan Saygılı, "MÜSİAD İzmir olarak, 340 üyemiz ile 60 bin kişiye yakın istihdam sağlayan yapımızla; İzmir ekonomisinin güçlenmesinde; sanayiden ticarete, turizmden tarıma kadar üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kovid- 19'un olumsuz etkilerine rağmen birçok toplantıya ev sahipliği yaptık, üyelerimizin ticaretinin gelişmesi noktasında projeler gerçekleştirdik, yurt dışı iş gezileri ile işbirlikleri yaptık. Her zaman devletimizin ve milletimizin yanında yer aldık. Yaptıkları hayır, hasenatla milletimizin gönlünde taht kuran üyelerimiz bizlere her daim "Veren el" olmanın güzelliğini yaşattı. Genel Merkezimizin öncülüğünde 2-5 Kasım tarihlerinde MÜSİ- AD EXPO Ticaret Fuarı ve Uluslararası İş Forumu (IBF) gerçekleştireceğiz. İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde 19'uncu kez kapılarını açacak olan fuarda 124 ülkeden 100 binin üzerinde ziyaretçi ve katılımcıyı ağırlayacağız. Küresel ticarete yön verecek olan fuarda nitelikli alım heyetleri girişimci, yatırımcı ve sanayici iş insanları ile bir araya getireceğiz" diye konuştu.

ÇABAMIZI ARTIRMALIYIZ

Saygılı, "İş dünyası olarak üretim, ticaret ve yatırım hattında göstermiş olduğumuz çabayı artırmamız gerektiğini biliyoruz. Bizler milleti ve ülkesi için dertlenen iş insanları olarak, hem işimizi en iyi şekilde yapmaya devam edecek, hem de ülkemizi en iyi şekilde tanıtarak ülkemizin ve milletimizin milli menfaatleri doğrultusunda şekillenecek adımlar atacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin bir yatırım, üretim ve teknoloji üssü olacağına inancımız tamdır. Hak ve hukukun, adalet ve eşitliğin, barış ve güvenin, refah ve mutluluğun hakim olduğu bir dünya için Üstat Necip Fazıl'ın 'Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım' sözü gereği sorumluluklarımız olduğunun bilincinden hareketle çalışmaya devam edeceğiz" görüşünü dile getirdi.

MERT ALPDÜNDAR