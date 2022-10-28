  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi TCMB'nin enflasyon tahmini 65,2

TCMB'nin enflasyon tahmini 65,2

28.10.2022

TCMB’nin enflasyon tahmini 65,2

TÜRKIYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, para politikasında liralaşma odaklı bir yaklaşım sergilenmeye devam edileceği belirtilerek, "Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin daha da arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması kritik önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı. Bu arada Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı.

Kavcıoğlu, "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 65,2, 2023 yıl sonunda yüzde 22,3 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir." dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA