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Haberler Ekonomi Ticaret Bakanlığı’ndan ‘efsane cuma’ uyarısı

Ticaret Bakanlığı’ndan ‘efsane cuma’ uyarısı

28.10.2022

Ticaret Bakanlığı’ndan ‘efsane cuma’ uyarısı
Ticaret Bakanlığı "Efsane Cuma İndirimleri" adıyla internet üzerinden düzenlenen kampanyalarda tüketicilerin mağdur olmaması için harekete geçti. Elektronik satış platformlarına yönelik hazırlanan kılavuzda, indirimlerde uyulması gereken hususlar belirlendi. Buna göre, indirim sürecinde her bir ürünün "30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatı" veya "bir önceki fiyatı" da tüketicilerle paylaşılacak. Ürünler için geçerli olmadıkça "tümü" veya "her şey" gibi ifadeler kullanılmayacak. "3 al 2 öde", "1 alana 1 bedava" veya "2. ürüne % 20 indirim" gibi koşullu satışlar, indirim kapsamında değerlendirilmeyecek. Taksit sayısı ve tutarı birlikte gösterilecek.
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