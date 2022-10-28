Turizmden 9 ayda 35,3 milyar dolar gelir

Kültür ve Turizm Bakanlığı istatistiklerine göre bu yılın 9 aylık döneminde yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97,96 artarak 34 milyon 810 bin 273 oldu. Ülkeyi ziyaret eden 5 milyon 436 bin 626 yurt dışı ikametli vatandaşla toplam ziyaretçi sayısı 40 milyon 246 bin 899'a ulaştı. Türkiye, yılın üçüncü çeyreğinde 17 milyar 952 milyon 361 bin dolar turizm geliri elde etti. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,1 arttı. Türkiye'nin 9 ayda elde ettiği turizm geliri de toplam 35 milyar 28 milyon 540 bin dolara ulaştı. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 4 milyon 527 bin 853 kişiyle Almanya birinci, 3 milyon 864 bin 898 kişiyle Rusya Federasyonu ikinci sırada yer aldı.

İHRACAT EYLÜL'DE YÜZDE 9,2 ARTTI

TÜRKIYE'NIN ihracatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artarak 22 milyar 612 milyon dolar, ithalatı yüzde 38,1 yükselişle 32 milyar 208 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, geçen ay 9 milyar 595 milyon dolara çıkarken ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70,2'ye geriledi.