‘Türkiye ve İzmir olarak bu fırsatı kaçırmamalıyız’

Dünyanın büyük enerji krizi ile karşı karşıya kaldığını söyleyen Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı,"O sebeple yenilenebilir enerji ve özellikle tarımda verimli üretim son derece önemli hale geldi. Bölgemizin iklimsel olarak yenilenebilir enerji üretimi noktasında büyük avantajları bulunmaktadır. Rüzgar ve güneş enerjisine yatırımın desteklenmesi, bu yatırımları yapacak sanayicilerin önünün açılması büyük önem taşımaktadır" dedi.

PANDEMİ SONRASI DÖNEM

Yüksek enflasyon ve yüksek döviz kuru sorunu ile sınanılan bir dönemden geçildiğini dile getiren Mehmet Ali Kasalı, "Pandemi sonrası değişen iş yapış şekilleri, tedarik zincirlerinin kırılması ile pazarlara yakın üretim lokasyonlarının değerinin artması hem ülkemizi hem de bölgemizi ön plana çıkardı. Ancak pandemide genişleyen küresel para piyasasının küresel enflasyonu tetiklemesi, üstüne ortaya çıkan Rusya Ukrayna Savaşı yeni krizlerin de oluşmasına sebep oldu" ifadelerini kullandı.

Dünyanın bir enerji krizi ile karşı karşıya olduğunu vurgulayan Kasalı, yenilenebilir enerji ve tarımda verimli üretimin giderek önemli olduğunu vurgularken, "Bölgemizin iklimsel olarak yenilenebilir enerji üretimi noktasında büyük avantajları bulunmaktadır. Rüzgar ve güneş enerjisine yatırımın desteklenmesi, bu yatırımları yapacak sanayicilerin önünün açılması büyük önem taşımaktadır. Kendi kaynakları ile enerjisini üreden, kendi toprağından yetiştirdiği tarımsal ürünler ile toplumunu doyurabilen ülkelerin ön plana çıkacağı bir döneme girerken Türkiye ve İzmir olarak bu fırsatı kaçırmamamız gerekiyor. Bu noktada İzmir iş dünyası olarak sorumluluklarımızın bilincinde, bu yatırım ikliminin yaratılması için çalışıyoruz" diye konuştu.

"NİCE 128 YILLAR DİLİYORUM"

Yeni Asır'ın 128'inci yılı ile ilgili de mesajlarını ileten Kasalı, "Yeni Asır Gazetesi'nin 128. yılını kutluyor, daha nice 128 yıllar diliyorum. İleri demokrasilerin en önemli kurumlarından olan dördüncü kuvvet olarak adlandırılan basının öncelikle topluma karşı güçlü bir sorumluluğu bulunmaktadır. Basın kuruluşlarının değeri de kamuoyuna karşı üstlendiği bu sorumluluğu yerine getirmesi ile doğru orantılıdır. 128 yıllık gelenekten gelen Yeni Asır Gazetesi'nin kuruluş yıldönümü kutluyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

MERT ALPDÜNDAR