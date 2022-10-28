Türkiye’nin doğal taş ihracatı 1.6 milyar dolar

Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği AMORF 3'üncü Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması ödül gecesinde konuşan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, "2022 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye geneli doğal taş ihracatı yüzde 2.7 artışla 1.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. İşlenmiş ürün ihracatı ise 9 aylık dönemde yüzde 16 artışla 1 milyar 59 milyon dolara yükseldi. İşlenmiş ürün ihracatının payı yüzde 66 olarak gerçekleşti" dedi.

EFES ANTİK KENTİ'NDE DÜZENLENECEK

Birliğin Ticaret Bakanlığı desteğiyle bu sene 'Taşa Sanat Kat' mottosuyla 3'üncüsünü düzenlediği AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması ödül gecesi Efes Antik Kenti'nde gerçekleşti. Ödül töreninin yanı sıra "Doğal Taş Gala Gecesi Efes' 22" temasıyla kapsamı genişletilen gecede, 7 kategoride en fazla ihracat yapan 35 firmaya da farklı kategorilerde 'İhracat Başarı Ödülleri' verilirken, Ege Maden İhracatçıları Birliği Onur Ödülü de İsmail Alimoğlu'na takdim edildi. Ödül alan 35 firma 2021 yılında EMİB'in 1 milyar 80 milyon dolarlık ihracatının 242 milyon dolarlık büyük dilimini gerçekleştirdi. İlk 5 firma ise ülkemize 80 milyon dolar kazandırdı.

EGE'DE %90 ARTIŞ HEDEFİ

Doğal taş sektöründe işlenmiş ürün ihracatını Türkiye genelinde yüzde 80, Ege Bölgesi'nde ise yüzde 90'a çıkarmayı hedeflediklerini açıklayan İbrahim Alimoğlu, "Profesyonel, öğrenci ve sınırsız kategorilerinde 400'ün üzerinde başvuru aldık. Yarışmamız klasik bir mimarlık yarışması değil. Tasarım ve üretimle ilgili tüm bölümlere açılmış, doğaltaşın hayatın her alanında kullanılmasını hedeflediğimiz bir yarışma. Mermer artıklarının değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması, çevre dostu olma ve çevre kurallarına uygunluk sağlaması bizim için çok önemli bir kriter" diye konuştu.

TASARIMCILAR İÇİN FIRSAT

Alimoğlu, geçen yıl dereceye giren yarışmacıların, dünyanın önde gelen okullarında yurtdışı eğitim bursu şansı yakaladığını vurgulayarak, "Nakdi ödüllerden ziyade üretim desteği, yurtdışı eğitim bursu ve Ürün ve İş Geliştirme Mentörlüğü ödülleri yarışmacılarımızın gelecekleri için çok önemli. Finale kalan projeler arasından seçilen bir projeye 1 yıllık ürün ve iş geliştirme mentörlüğü sağlıyoruz. 2020'de doğal taş sektöründe ilk kez işlenmiş ürün ihracatımız 1 milyar doları aştı. 2021 yılında yüzde 21'lik artışla 1 milyar 283 milyon dolara çıktı. 2021 yılında Türkiye'nin doğal taş ihracatında işlenmiş ürünlerin payı yüzde 61'e yükseldi."