Urla Deniz Kulübü başarıya doymuyor

2021 yılında Estonya'nın başkenti Tallinn'de Techno293 Avrupa Şampiyonası'nda Artun Şenol U15 Erkekler'de Avrupa Şampiyonu olurken aynı şampiyonada Rüya Uğurlu U13 Kızlar 4'üncülüğü kazandı. 2022 yılında İtalya Cagliari'de yapılan Techno293 Avrupa Şampiyonası'nda Ada Tan U15 Kızlar Avrupa Şampiyonu oldu. Yine aynı şampiyonada Ece Melis Baş U13 Kızlar 3'üncüsü olarak kürsüye çıktı.

DERECEYLE YURDA DÖNDÜLER

İsviçre'nin Silvaplana gölünde geçtiğimiz Ağustos ayında yapılmış IQ Foil Youth & Junior World Championships'te Artun Şenol Junior U15 Erkekler'de dünya şampiyonu olurken, Ada Tan Junior U15 Kızlar 3'üncülüğü kazandı. 2022 Estonya Milli Takım Seçme yarışlarından birisine katılan kulüp sporcuları yine büyük başarılara imza attılar. Techno293 U13 genelde Sarp Şarlı şampiyon olurken, Nisa Üstündağ U13 kızlar 3'üncülüğü, Maya Erin Yurdaer ise U15 Kızlar 4'üncülüğü dereceleriyle yurda döndüler.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI

"Sürdürülebilir başarının temelinde kulüp değerleri ve sporcuların teknik, fiziksel ve mental hazırlık döneminin donanımlı ve yetkin bir kadro tarafından planlanmış olması yatıyor" diyen Tuğrul Albayraksaran , "Çok küçük yaşlardan itibaren kullandığı ekipmanı kendi hazırlayan ve ayarlayan, kendisi söken, temizliğini ve bakımını kendisi yapan çocuklar bu sayede bir yandan sporcu disiplini edinirken diğer yandan sorumluluk sahibi ve kendi kendine yetebilen erişkinler olmanın ilk adımlarını atmaya başlıyorlar. Urla Deniz Kulübü ebeveynlerin ergenlik çağı ve hatta daha öncesinden itibaren çocuklarının tanışmasından endişe duyduğu kötü alışkanlıklardan uzak durmanın en iyi yönteminin spor olduğu fikrini benimsiyor. Çocuklarımızın zihni ve bedeni temiz, hedefleri olan, teknolojiyi amaçları için kullanan bireyler olarak gelişmelerini sağlamak için çalışmaktadır. Çocukların rüzgar sörfü yaparken aynı zamanda yaşadığı coğrafyayı deniziyle, rüzgarıyla, deniz canlılarıyla birlikte öğrenerek doğayı, ülkesini seven bireyler olarak yetişmesi en önemli amaçlarındandır" dedi.

KULÜP KÜLTÜRÜ ÖNEMLİ

URLA Deniz Kulübü baş antrenörü Tuğrul Albayraksaran'ın kulüp kültürü ve rüzgar sörfü sporu ile ilgili fikirleri ise şöyle: Rüzgar sörfü ülkemiz coğrafyasında sadece yaz ayları hobisi olmaktan çıkıp tüm yıl boyunca yapılan ciddi bir spor dalı olmuştur. Ülkemize, Türk Yelken Sporu adına kazandırdığımız Dünya ve Avrupa şampiyonlukları ile haklı bir gurur yaşıyoruz. Kurulduğumuzda itibaren iki buçuk yıl gibi çok kısa bir süre içinde yapılan planlı ve düzenli antrenmanların güzel sonuçlarını bundan sonra daha da fazlasıyla yaşayacağız. Hedeflerimiz çok yüksek ve çok güzel. Devletimizin, bakanlığımızın ve federasyonumuzun da destekleriyle Urlamızdan olimpiyat şampiyonları çıkarmak için tüm gücümüzle çalışacağız. İnanıyoruz ki başaracağız da."

PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞMA

"URLA Deniz Kulübü olarak başarımızın en önemli sırlarından biri, denizde planlı ve programlı çalışmamızdır" diyen Tuğrul Albayraksaran, " Yaptığımız antrenmanların içeriği, Avrupa ve dünyada yapılan antrenman sistemi ve içeriği ile aynı olmasıdır. UDK sporcuları, uluslararası yarışlara, yarışta kullanılacak olan parkurların tamamını öğrenmiş ve o parkurda bolca antrenman yapmış olarak gidiyorlar. Bu da başarıyı getiriyor. UDK sporcularını diğer sporculardan ayıran bir diğer özellik de, ilk defa yarışa katılacak olan bir sporcunun da, en büyük yaş kategorisinde yarışan sporcunun da World Sailing Yarış Kurallarını biliyor olmaları. Antrenman çeşitliliği, rüzgar ve dalga durumuna göre spot seçimi, sporcuların antrenmanlarda sıkılmadan, eğlenerek öğrenmesini sağlıyor. Tüm sporcularımıza verdiğimiz kara antrenman programlarıyla, sporcuların hafta içi okul temposunda bile antrenman yapabilmelerini sağlıyoruz. Bir UDK sporcusun 7 gün boyunca kulübe gelip, hava şartları elverdiği sürece deniz antrenman yapabilmesi, henüz iki sene önce pandemi sonrası kurulan bir kulüp olarak kısa süre içerisinde Avrupa Şampiyonları, Dünya şampiyonları çıkarmasının başarı sırlarından bir tanesidir" diye konuştu.

HAK EDİLEN BAŞARILAR

URLA Deniz Kulübü Başkanı Deniz Akgün, "Rüzgar sörfü ve yelken sporunun istenen noktaya gelmesi için önemli ihtiyaçların başında gelen tesisleşmek yolunda, Türkiye Yelken Federasyonu'nun çabalarıyla hayata geçirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında imzalanmış protokol sayesinde, faaliyet alanının tahsisi bekleniyor. Urla Deniz Kulübü çocuklarımızın ve gençlerimizin deniz sporlarında hak ederek kazandıkları şampiyonluk ve madalyaların artması için, gerekli tesislerin kazandırılması, yerel yönetim ve ilgili kurum destekleri yanında görmekten mutluluk duyuyor.

Ayrıca bölgesindeki dezavantajlı çocuklar için Urla Belediyesi, Urla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Urla İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ile ortak projeler dahilinde deniz ile buluşturup rüzgar sörfü öğrendikleri sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdi. İster hobi maksatlı, ister yarışçı olarak spor yapmak isteyen herkesi deniz sporları ile buluşturmayı hedefleyen Urla Deniz Kulübü, yüzmeyi bilmesi ön şartıyla her yaş grubundan insanı kucaklıyor" ifadelerinde bulundu. -Bu bir ilandır-