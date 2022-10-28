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Haberler Ekonomi Vakıfbank kur korumalıda 40 bin müşteriye ulaştı

Vakıfbank kur korumalıda 40 bin müşteriye ulaştı

28.10.2022

Vakıfbank kur korumalıda 40 bin müşteriye ulaştı
VakıfBank, bankacılık sektöründe ilk olan birikimli kur korumalı mevduat ürünüyle 40 bin müşteriye ulaştı. Birikimli kur korumalı mevduat ürününden yararlananlar, günlük tasarruflarını avantajlı faiz oranlarıyla değerlendirirken hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de birikimlerini kur dalgalanmalarına karşı koruyor. VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Turan, ürünün çok kısa bir sürede 40 bin müşteriye ulaştığını belirtti. Turan, "VakıfBank olarak müşterilerimizin ihtiyacı olan ürünleri hızla devreye alma noktasında sektörümüze öncülük ediyoruz. Birikimli Kur Korumalı Mevduat ürünümüzün sadece ilk ay içinde bu kadar ilgi görmesi de çalışmalarımızın ne kadar yerinde olduğunun bir göstergesi." ifadelerini kullandı. Turan, VakıfBank olarak müşterileri beklentilerine uygun ve sektörüne yön verecek ürünler üzerinde çalıştıklarının altını çizdi.
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