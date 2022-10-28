Yabancı yatırımcının gözdesi Türk markaları

DÜNYADA yaşanan ekonomik tıkanma ve enerji krizi sonrası yatırımlar yön değiştiriyor. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi gün geçtikçe artmaya başladı. Yaklaşık 3 yıldır süren koronavirüs süreci ve Rusya-Ukrayna arasındaki yaşanan savaş hali dünyada dengeleri değiştirdi. Enerji maliyetleri yükselirken, tedarik noktasında sıkıntılar yaşanmaya başladı.

E-TİCARET İLE PAZARLIYOR

Enerji krizi nedeniyle Batı ülkelerinde birçok sektörde üretimde aksamalar yaşandı. Uluslararası ticaret hukuku uzmanı Avukat Faruk Aktay, "Türkiye'de yatırım yapmak ya da satın alma gerçekleştirmek için çalışmalar yapan yabancı yatırımcı sayısında artış var. Küçük ve orta ölçekli sanayici, üreticilere ilgi duyuyor. Türkiye'deki bütün zorluklara rağmen çok dinamik bir dönem yaşanabilir. Yeter ki doğru stratejileri takip edelim" ifadelerini kullandı.

Bu durumun yüksek üretim kapasitesine sahip, kaliteli üretim yapabilen, coğrafi konumu gereği ürünlerin tedariki noktasında büyük avantaja sahip Türkiye'ye ilgiyi artırdığına dikkat çeken Aktay, "Dünyanın içinden geçtiği ekonomik kriz ortamında Türkiye'ye olan ilgi arttı. Dünya çapında çok büyük yabancı yatırımcıların pek çoğu zaten Türkiye'de. Küçük ve orta ölçekli sanayicilere, üreticilere çok büyük ilgi var. Türkiye'den satın alma yapan yabancı firmalar, bizde üretilen ürünleri yurtdışına e-ticaret şirketleri aracılığıyla pazarlıyor. Bu alanda da satın alma sonrasındaki süreçte de şirketlere danışmanlık veriyoruz" dedi. Yabancı yatırımcıların Türkiye'den markayı veya şirketi alarak, ürün veya tedarik zincirine dahil etmeyi veya ayrı bir marka olarak büyütmeyi amaçladığına dikkat çeken Aktay, "Kozmetikten evcil hayvan ürünleri üreten firmalara kadar çok çeşitli Türk üreticilere ilginin olduğunu söyleyebiliriz" dedi.