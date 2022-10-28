“Yaş sebze ve meyve ihracatı 1.3 milyar dolara çıkacak”

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Yeni Asır'ın 128'inci yılı ve yaş sebze meyve ihracatı hakkındaki öngörülerini paylaştı. Ege Bölgesi ve İzmir'in tarımsal üretimde potansiyelinin çok büyük olduğunu dile getiren Uçak, "Ege Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği'nin 2023 yılındaki ihracatının yaklaşık olarak 1.3 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz. Geçtiğimiz yıl 1 milyar 85 milyon dolar ile kapatmıştık. Bu sene ihracatımızı yukarılara taşıyacağız. 1.3 milyar dolar ile kapatırsak bizler için de çok iyi bir seviye olmuş olacak" dedi. Ege Bölgesi ve İzmir'in tarımsal potansiyelini Yeni Asır'a değerlendiren Uçak, "Tarımsal üretimde çok ciddi bir potansiyel var. Kalite de ön planda. Tarımda yaş sebze ve meyvenin yanında sanayileşmiş ürünlerimiz de mevcut. Çok şükür ki ihracatımız da her geçen gün artmaktadır" ifadelerini kullandı.



HEDEFİ AŞACAĞIZ

Ege Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği'nin 2023 yılındaki ihracatının yaklaşık olarak 1.3 milyar dolara ulaşacağını öngördüklerini dile getiren Uçak, "Geçtiğimiz yıl 1 milyar 85 milyon dolar ile kapatmıştık. Bu sene rakamı yukarı çekeceğiz. 2024 yılı hedefimiz ise 1.5 milyar dolar seviyesinde. Umarım bu rakama da ulaşacağız" diye konuştu.



TÜRKIYE VE İZİIR'IN EN KÖKLÜ GAZETESI

YENİ Asır'ın 128'inci yılı hakkında da görüşlerini paylaşan Uçak, "Yeni Asır, İzmir'in ve Türkiye'nin en köklü gazetelerinden biridir. Yeni Asır, bizim en çok önemsediğimiz basın kuruluşlarından biridir. Çok önemsiyoruz. Bütün Yeni Asır çalışanlarıyla gün aşırı irtibat halinde oluyoruz. Bizlere de vermiş olduğu desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten, 128 yıl, dile kolay. 128 yılı doldurmak kolay bir şey değil. Tekrar tekrar tebrik ediyor, nice yılların olmasını temenni ediyorum." dedi.



■ MERT ALPDÜNDAR

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