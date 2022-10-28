Yeni Asır, köklü marka olmayı başarmanın canlı kanıtıdır

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Yeni Asır'ın 128'inci yılı hakkında gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Yeni Asır Gazetesi'nin köklü bir marka olmayı başarmanın canlı kanıtı olduğunu vurgulayan Kestelli, "131 yıllık İzmir Ticaret Borsası'nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak, bu kenti Yeni Asır gibi bir değerle paylaşıyor olmaktan haklı bir gurur duyuyorum" dedi. İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, gazetemizin 128'inci yılına özel yaptığı açıklamada, "Yeni Asır, köklü bir marka olmayı başarmıştır. Bunu en iyi şekilde ortaya koymuştur. Bir marka yaratmak zordur; o markayı kalıcı hale getirmek ise çok daha zordur. Yeni Asır bu anlamda örnek bir marka; köklü bir değer... Yeni Asır, 1895 yılında, o dönem Osmanlı İmparatorluğu toprakları içinde yer alan Selanik'te başlayan yolculuğuna 1924 yılından bu yana İzmir'de devam ederek bugünlere kadar ulaşmış çok önemli bir gazete..." dedi.



TÜM ŞİRKETLERE ÖRNEK

İTB Başkanı Kestelli, "Aynı zamanda da çok sayıda ilke imza atmayı başarmış bir gazete. 23 Ağustos 1908 tarihinde, yani Harf Devrimi'nden yaklaşık 20 yıl önce Osmanlıca olan logosunun altında Latin harfleriyle "Yeni Asır" yazmış olması, ne kadar uzak görüşlü olduğunun somut bir göstergesi. İlk renkli baskısını 23 Temmuz 1903'te yapmış olması ise yenilikçi kimliğinin eseri. Yerel gazete olarak bilinse de hem yetiştirdiği isimler hem de haberleriyle ulusal çapta etki yaratan ve yaratmaya devam eden çok önemli bir gazete. Yeni Asır Gazetesi'nin, 19'uncu Yüzyıl'da başlayıp 21'inci Yüzyıla uzanan öyküsü, sadece medya tarafından değil farklı sektörlerde faaliyet gösteren tüm şirketlerce markalaşma anlamında ele alınması; incelenmesi gereken bir konu" ifadelerini kullandı.



ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATMAYA DEVAM EDECEK

"131 yıllık İzmir Ticaret Borsası'nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak, bu kenti Yeni Asır gibi bir değerle paylaşıyor olmaktan haklı bir gurur duyuyorum" diyen İTB Başkanı Kestelli, sözlerini şöyle tamamladı: "Tıpkı Yeni Asır gibi İzmir Ticaret Borsası'nın da Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB), Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. (ELİDAŞ), Laboratuvar, Arge ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (İZLADAŞ), İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) ve Borsa Vakfı (BORSAV) gibi ilklerle bu güzel kentin kalkınmasına, gelişmesine önemli katkı sunduğunu düşünüyorum. İzmir'in değerli markası Yeni Asır'ın 128'inci yılında da önemli işlere imza atacağına ve kentimizin güçlü sesi olmaya devam edeceğine olan inancımla başarılarla dolu nice yaşlar diliyorum."

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