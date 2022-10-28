‘Yeni konutlarımız güvenli’

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan, duvarları ve merdivenleri yıkılan binadan yaralı çıkmayı başaran Gülay Yaşar (55), inşa edilen konutlarda, iki çocuğuyla yeni bir hayat yaşıyor. Deprem korkularının hala devam ettiğini anlatan Yaşar, "Kızım odada yalnız uyuyamıyor, hala çok korkuyoruz. Benim ve kızımın doğum günü, hayatta kaldığımız 30 Ekim'dir" dedi.

12 GÜN DIŞARIDA KALDIK

30 Ekim 2020'de Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde 117 kişi yaşamını yitirirken, onlarca binada ağır hasar oluştu. Deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yerinde ve rezerv alanda yeni konutlar inşa edildi. Depreme Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'ndeki evinde yakalanan iki çocuk annesi ev kadını Gülay Yaşar da yıkılan ağır hasarlı binasının yerine yeni yapılan konutlara yerleşti. Depreme anında yaşadıklarını Gülay Yaşar, şöyle anlattı: "Evimin balkonundaydım. Psikoloji bölümünde okuyan kızım da evdeydi. Bir ara ölüyorum dedim. Nasıl çıkacağız diye bağırıyorduk. Depremden sonra duvarların yıkıldığını gördüm. Komşunun eviyle bizim ev birleşmişti. 12 gün dışarıda kaldık."

GIDIP YAPILIŞINI TAKIP ETTIM

Deprem konutları yapılmadan önce kirada yaşadıklarını belirten Yaşar, "Daha sonra Allah razı olsun ki evlerimiz yapıldı. Yeni evimize geçen nisan ayında yerleştik. Kurada evimiz çıktıktan sonra, içindeki eksiklikleri tamamladık. Bazı masrafları biz kendimiz yaptık. Bin defa dua ediyoruz. Evimiz 70 metrekare ve üç kişiye yetiyor. Korkularımız hiç bitmedi. Ev şu anda emniyetli. Bana göre deprem evleri çok iyi yapıldı. Çok yakındım. Temelinden itibaren gidip, yapılışını izledim. Çok sağlam yapıldığını hepimiz gördük" dedi.

İZMİR'DE 22 BİN RİSKLİ BİNA İÇİN İTİRAZ GELDİ

KENTSEL dönüşüm kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü İtiraz Komisyonuna 22 bin bina için itiraz dosyası geldi. Yapılan incelemeler sonucunda 20 bin bina tekrar riskli bulunarak yıkıldı. Komisyon Başkanı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, İzmir'de yüzde 65'i kaçak olmak üzere 85 bin yapının acilen yıkılması gerektiğini söyledi.